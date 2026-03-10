Страны Персидского залива заинтересованы в Среднем коридоре - АЖД

В Азербайджане выразили мнение, что интеграция стран Персидского залива со Средним коридором может стать ключевым торговым маршрутом будущего из-за изменений в глобальных цепочках поставок и геополитических рисков.

Интеграция стран Персидского залива со Средним коридором может стать ключевым торговым маршрутом будущего на фоне изменений в глобальных цепочках поставок и растущих геополитических рисков. Об этом заявил заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

"В этом контексте становится все более очевидным растущий интерес стран Персидского залива к выходу на рынки Евразии через новые коридоры"

– Зия Мамедов

Как заявляет представитель АЖД, уязвимость традиционных морских путей сегодня стала критической проблемой для мировой торговли.

"Поскольку значительная часть мировых торговых маршрутов зависит от Ормузского пролива, любые сбои или нестабильность в этом стратегическом узком месте напрямую влияют на цепочки поставок. "

– Зия Мамедов

В этих условиях, по его словам, главной заменой парализованным маршрутам становится транзит через Кавказ, где ключевая роль отводится логистической инфраструктуре Азербайджана.

"На этом фоне Средний коридор через Азербайджан превращается из альтернативного варианта в стратегическую необходимость. Он соединяет регион Персидского залива с Кавказом, Европой и Центральной Азией"

– Зия Мамедов

Мамедов подчеркивает, что переориентация арабских грузов может не только спасти торговлю Персидского залива, но и трансформировать экономическую географию всей Евразии, превратив Азербайджан в крупный глобальный хаб.

"При эффективном развитии Азербайджан имеет потенциал превратиться из транзитной страны в крупный глобальный логистический хаб. Это значительно усилит его геоэкономическое значение и создаст новые возможности для долгосрочного регионального сотрудничества"

- Зия Мамедов

Напомним, Средний коридор — это транспортный торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, позволяя доставлять грузы на европейские рынки в обход традиционных морских путей.