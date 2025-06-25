Страны ЕАЭС располагают мощным энергетическим потенциалом

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев выступил с докладом "Энергетика ЕАЭС в условиях энергетического перехода: вызовы и преимущества" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФВУ-2025) выступил с докладом министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев, который рассказал присутствующим об энергетическом потенциале стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает официальный сайт ЕЭК.

В докладе министр отметил, что в 2017 году мир вступил в фазу четвертого энергетического перехода, который направлен на активное развитие возобновляемых источников энергии, цифровизацию, энергосберегающие технологии и декарбонизацию. Сейчас особое внимание уделяется балансу развития и традиционных, и возобновляемых источников энергии, что способно обеспечить национальную, и глобальную энергетическую безопасность.

В этом аспекте страны ЕАЭС обладают значительными энергетическими ресурсами: это 20% мировых запасов газа, 20% запасов угля, 7% запасов нефти и 5% мирового производства электроэнергии, которые с лихвой обеспечивают их энергонезависимость, отметил Арзыбек Кожошев.

Также страны Союза уделяют особое внимание интеграционным инициативам, включая создание общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов: они открыты к взаимодействию с международными партнерами и к совместным проектам с ними, отметил министр.