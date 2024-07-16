Вестник Кавказа

Страны Центральной Азии договорились взаимно признавать дипломы вузов
© Фото: пресс-служба филиала МГУ в Астане
У выпускников вузов стран Центральной Азии вскоре появится возможность работать в любой стране региона – выданные им дипломы о высшем образовании будут действительными во всех них.

Кабинет министров Казахстана одобрил проект Соглашения между правительствами стран Центральной Азии о взаимном признании дипломов о высшем образовании, полученных в этих государствах.

"Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Таджикистан признают дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, как документы, предоставляющие право… на осуществление профессиональной деятельности, прохождение стажировки и продолжение обучения"

Также Казахстан признает дипломы, выданные высшими учебными заведениями государств сторон, входящими в топ-1000 мировых рейтингов, говорится в Соглашении, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее в ноябре 1998 года аналогичное соглашение правительства Казахстана, Киргизии и Таджикистана заключили с Россией и Беларусью, в феврале 2002 года в него были внесены небольшие изменения.

