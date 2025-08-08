Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Кабардино-Балкарии

В КБР до конца текущей недели будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность. Граждан просят ограничить пребывание на природе.
На северо-востоке Кабардино-Балкарии в ближайшие двое суток ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сказано в сообщении регионального главка МЧС.
В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.
"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15-16 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность"
– МЧС КБР
В зоне пожарной опасности находятся шесть районов – Баксанский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский и Урванский.
В ведомстве призвали граждан сократить время пребывания на природе и быть предельно аккуратными с огнем. Не рекомендуется также разводить костры под кронами деревьев, в местах с подсохшей травой и среди хвойных молодняков.