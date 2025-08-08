Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Кабардино-Балкарии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КБР до конца текущей недели будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность. Граждан просят ограничить пребывание на природе.

На северо-востоке Кабардино-Балкарии в ближайшие двое суток ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сказано в сообщении регионального главка МЧС.

В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15-16 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность"

– МЧС КБР

В зоне пожарной опасности находятся шесть районов – Баксанский, Лескенский, Майский, Прохладненский, Терский и Урванский.

В ведомстве призвали граждан сократить время пребывания на природе и быть предельно аккуратными с огнем. Не рекомендуется также разводить костры под кронами деревьев, в местах с подсохшей травой и среди хвойных молодняков.

