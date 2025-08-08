На Ставрополье продолжают тушить природные пожары

Жара и пал травы провоцируют природные пожары в Ставропольском крае – только с начала месяца спасатели зафиксировали более 700 возгораний, потушена лишь часть из них, сообщили в МЧС региона.

Ставропольские спасатели с начала августа не прекращают тушить природные пожары, большая часть которых спровоцирована человеческим фактором – подавляющее большинство возгораний вызвано неосторожным обращением с огнем, а также палом сухой травы, которым, несмотря на все предупреждения, занимаются местные жители, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С начала месяца в крае произошло уже 708 природных пожаров. Основная причина - преднамеренное выжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем"

- МЧС Ставропольского края

Еще один фактор, оказывающий значительное влияние на ситуацию – сильная жара, установившаяся в регионе. Как правило ей сопутствует шквалистый ветер, который лишь разжигает огонь, который зачастую вспыхивает в труднодоступных для противопожарной техники локациях, передает "Интерфакс".

В крае с 1 июля и по 30 сентября работает особый противопожарный режим, жестко ограничивающий применение открытого огня, однако многие туристы и местные жители игнорируют дополнительные требования пожарной безопасности, запрещающие разведение костров, сжигание мусора и проведение сельскохозяйственных палов, сетуют спасатели.