Огнеборцы потушили ландшафтные пожары рядом с Пятигорском

Минувшей ночью спасатели полностью ликвидировали ландшафтные пожары в пригороде ставропольского Пятигорска и на склоне горы Машук, возникшие из-за поджогов полей.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале минувшей ночью сообщил, что ставропольские огнеборцы справились с ландшафтными пожарами, возникшими из-за поджога сухой травы.

"На сегодняшний момент все возгорания, которые были рядом с Пятигорском и на горе Машук нашими пожарным ликвидированы"

- Дмитрий Ворошилов

Поджоги полей накануне были зафиксированы в пригороде Пятигорска станице Константиновская, хуторах Казачий и Хорошевский. Неизвестные пытались поджечь и гору Машук, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако вечером в районе горы произошло новое возгорание, для тушения которого были привлечены дополнительные силы и средства, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне мы писали о том, что гора Машук в Пятигорске охвачена огнем: на ней был зафиксирован ландшафтный пожар. В курортном городе Ставрополья также фиксировались гарь и пепел, поведал глава города Дмитрий Ворошилов. Огонь возник из-за поджогов полей возле станицы Константиновская. Спасатели устранили возгорание, однако пожар вспыхнул с новой силой.