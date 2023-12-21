Столичный регион ждет снежное вторжение

Сегодня во второй половине дня на Москву и Подмосковье обрушится мощный антициклон, который принесет с собой тепло и полуторамесячную норму снега.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет облачно, довольно прохладно, а во второй половине дня еще и снежно – по заверениям синоптиков Гидрометцентра России, за вечер может выпасть полторы месячных нормы снега, но немного потеплеет.

"Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха в Москве составит от 10 до 8 градусов мороза, повышение к вечеру до минус 3, по области от минус 12 до минус 7 градусов, повышение к вечеру до минус 2"

- Гидрометцентр России

При этом усилится юго-восточный ветер, его скорость составит 7–12 м/c, местами порывы до 15–20 м/с.

Снега будет очень много – синоптики предупредили автовладельцев о том, что "железных коней" сегодня лучше оставить дома и стараться избегать поездок по федеральным трассам М-1 "Беларусь" и М-4 "Дон", так как именно на этих направлениях ожидается главный удар стихии.

Атмосферное давление будет в норме и составит 743 мм ртутного столба, однако к вечеру начнет снижаться, добавили в Гидрометцентре.