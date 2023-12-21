Обильный снегопад накрыл Азербайджан

В Баку и ряде других городов Азербайджана прошел обильный снегопад. В частности, осадки выпали в Гяндже, Нахчыване, Товузе и Лянкаране. В некоторых городах осадки продолжаются до сих пор.

В ночь с 13 на 14 января коммунальные службы Баку были переведены на усиленный режим работы из-за обильного снегопада, накрывшего город.

Городские власти рассказали, что к утру воскресенья была осуществлена уборка снега с дорог, тротуаров, возле автобусных остановок и станций метро. С 05:00 по местному времени (04:00 мск) работы были усилены.

По состоянию на 11:00 (мск), осадки продолжались в Баку и на Абшеронском полуострове, а также Нахчыване, Товузе, Гяндже, Лянкаране, Шахдаге, Мингячевире, Габале и других городах республики.

Погода сейчас

В Баку и на Абшеронском полуострове сейчас около 0 градусов тепла. В Нахчыване температура опустилась до минус 4 градусов, в Аранских районах –до минус 2 градусов, в горных районах –до минус 8 градусов, а в высокогорных – до минус 12 градусов.

С последствиями стихии борются инженерные войска армии Азербайджана во взаимодействии с другим госструктурами. Они участвуют в работах по очистке снега, а также занимаются обеспечением рабочего состояния путей обеспечения подразделений, которые находятся в труднопроходимой горной местности в освобожденных от оккупации районах.

Прогноз погоды

В Национальной службе гидрометеорологии отметили, что в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове осадков будет мало, ожидается переменная облачность.

Краткосрочные осадки возможно ночью и утром. Температура воздуха ночью опустится до минус 4 градусов, а днем – до минус 2-5.

В других городах республики осадки также не прогнозируется. Местами возможен туман. Ночью температура составит минус 2-7 градусов, днем – 1-6 градусов.

Движение транспорта

На работе аэропорта Гейдар Алиев в Баку выпавший снегопад никак не сказался. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

Там отметили, что в настоящее время работа продолжается в штатном режиме.

"Обслуживание воздушных судов и пассажиров также проходит в плановом порядке"

– пресс-служба

В аэропорту добавили, что готовы обеспечить надежное воздушное сообщение в сложных погодных условиях.

"Технический парк полностью укомплектован, в аэропорту в постоянном режиме проводятся все необходимые работы по очистке взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и обработке самолетов противообледенительной жидкостью"

– представитель аэропорта

В свою очередь, в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" рассказали, что делают все необходимое для того, чтобы обеспечить своевременную и безопасную доставку пассажиров и грузов до мест назначения.

В пресс-службе отметили, что движение поездов сейчас осуществляется по графику.

Со своей стороны, в Азербайджанском агентстве наземного транспорта обратили внимание на то, что из-за непогоды пришлось внести коррективу в расписание автобусов. В частности, из-за непогоды 14 и 15 января автобусы между Баку и Нахчываном курсировать не будут.