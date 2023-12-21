Грузия ограничила движение транспорта из-за непогоды

В Грузии ввели ограничения на дорогах в связи с ухудшением погоды. Есть трудности с транспортным движением на границе с РФ и Турцией.

Плохая погода внесла коррективы в работу автомобильных трасс Грузии. Часть магистралей была закрыта из-за сильного снегопада и гололеда. На некоторых участках действуют ограничения. Информацию об этом распространил Департамент автомобильных дорог республики.

В частности, затруднение в движении есть на маршруте Хашури–Ахалцихе–Вале. Здесь введены ограничения для грузовых машин и машин с прицепами. Отмечается, что большегрузам запрещено передвигаться в направлении к городу Вале на границе с Турцией.

Также для грузовиков закрыт проезд по трассе в сторону границы с Россией. На маршруте Гудаури (Поста) – Коби движение возможно только по защитным от лавин туннелям.

Также движение большегрузов запрещено на участках Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони и в районе перевала Накерала дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.

Полностью перекрыто движение на территории трассы перевала Паравана.

Также введены ограничения на дороге между Зугдиди и Ласдили. Между Хаиши и Ушгули также невозможно проехать на машинах с прицепами и грузовиках.

Метеорологи предупреждают, что неблагоприятные погодные условия на территории республики продлятся до понедельника. На дорогах будет сохраняться гололед, возможна сильная метель и шторм в море.