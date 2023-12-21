Грузия закрыла дорогу к границе с Арменией для грузовиков

Перевал у границы Грузии и Армении закрыт для грузовиков. Причина связана с неблагоприятными погодными условиями. Движение для других автомобилей открыто.

Для грузовиков и автобусов вместимостью более 30 человек закрыли перевал Паравани недалеко от границы Грузии и Армении, сообщает пресс-служба департамента грузинских автодорог.

В ведомстве заявили, что ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями на участке с 94 по 147 километр (перевал Паравани-Ниноцминда) трассы-внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.

Стоит отметить, что для других видов транспорта движение на данном участке, а также на остальных, остается открытым.