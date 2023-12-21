Верхний Ларс с ночи снова закрыт для большегрузов

Грузинские дорожные службы минувшей ночью снова закрыли движение по дороге к границе с Россией для грузовиков из-за сильного снегопада и гололеда.

Военно-Грузинская дорога минувшей ночью снова закрылась для грузовиков: грузинские дорожные службы ограничили движение грузовиков с прицепом и полуприцепом в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил департамент автомобильных дорог страны.

"Участок Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога - ред.) закрыт для транспортных средств с прицепом и полуприцепом из-за снега"

- департамент автодорог Грузии

Ограничения на участке введены не только из-за снегопада, но и из-за гололеда, передает Sputnik Грузия.

Движение на участке Гудаури -Коби будет осуществляться в круглосуточном режиме только через лавинозащитные тоннели под надзором и координации патрульной полиции, добавили в департаменте.