На Верхнем Ларсе образовалась "рождественская" пробка

На Рождество на Верхнем Ларсе образовалась пробка, в которой застряли сотни крупногабаритных автомобилей. Сейчас проезда через границу России и Грузии ожидают более 800 грузовиков.

В воскресенье, 7 января, на таможенно-пропускном пункте "Верхний Ларс" скопилось 811 грузовых машин. Об этом рассказали в ЦОДД Северной Осетии.

Движение для машин с прицепом и полуприцепом восстановлено в полном объеме.

Накануне движение по трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс было закрыто в связи с высоким риском схода лавин.