Ставрополье задумалось о прямых авиарейсах в Гюмри

В России скоро может появиться новый авиамаршрут в Армению: армянское правительство предложило руководству Ставрополья организовать рейсы Гюмри-Ставрополь. Проект направлен на привлечение большего числа иностранных туристов в Ставропольский край.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ставропольского края, одним из результатов поездки губернатора Владимира Владимирова в Ереван на десятый Российско-армянским форум регионов стала идея об организации прямых авиарейсов между краевой столицей и вторым по величине (110 тыс человек) армянским городом Гюмри.

С такой идеей к Владимирову обратился заместитель Никола Пашиняна Мгер Григорян. Обоснование транспортного проекта – рост туристического потока из Армении в Ставропольский край.

"Обсуждались темы культурного обмена, гуманитарного сотрудничества, развития транспортного сообщения. По просьбе армянской стороны будет рассмотрена возможность открытия авиарейсов из края в армянский Гюмри"

– пресс-служба правительства Ставрополья

Владимиров согласился с тем, что прямые рейсы из Гюмри помогут поднять посещаемость ставропольских здравниц.

В пресс-службе также отметили, что в прошлом году торговля между Арменией и Ставропольским краем приблизилась к уровню в $100 млн. В основном Ставрополье продает армянской стороне продукты питания.