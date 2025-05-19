Ставрополье задумалось о прямых авиарейсах в Гюмри

Как рассказали в пресс-службе правительства Ставропольского края, одним из результатов поездки губернатора Владимира Владимирова в Ереван на десятый Российско-армянским форум регионов стала идея об организации прямых авиарейсов между краевой столицей и вторым по величине (110 тыс человек) армянским городом Гюмри.
С такой идеей к Владимирову обратился заместитель Никола Пашиняна Мгер Григорян. Обоснование транспортного проекта – рост туристического потока из Армении в Ставропольский край.
"Обсуждались темы культурного обмена, гуманитарного сотрудничества, развития транспортного сообщения. По просьбе армянской стороны будет рассмотрена возможность открытия авиарейсов из края в армянский Гюмри"
– пресс-служба правительства Ставрополья
Владимиров согласился с тем, что прямые рейсы из Гюмри помогут поднять посещаемость ставропольских здравниц.
В пресс-службе также отметили, что в прошлом году торговля между Арменией и Ставропольским краем приблизилась к уровню в $100 млн. В основном Ставрополье продает армянской стороне продукты питания.