Ставрополье привлечет туристов фестивалями

На Ставрополье стартует череда молодежных фестивалей. Школьников и студентов ждут «Машук», фестиваль уличной культуры и много других активностей.

Ряд крупных фестивалей школьников и студентов как регионального, так и федерального уровней пройдут на Ставрополье. Об этом проинформировали в администрации региона, отметив, что цель мероприятий – привлечь молодежь в регион, показать и рассказать молодым людям о богатстве и уникальности Ставрополья.

В релизе отмечается, что парад фестивалей откроется «Российской школьной весной», затем последует фест уличной культуры, на который приедут представители более трех десятков стран. Также традиционно на Ставрополье пройдет форум «Машук» и «Российская студенческая весна».

«Одна из задач, которую должны решать молодежные фестивали, — открывать те возможности, которые сегодня есть в нашем крае, в нашей стране для активной, талантливой молодежи. А это и есть воспитание патриотизма»

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.