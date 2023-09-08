Ставрополье приближается к 95% сортировке мусора

Ставрополье наращивает сортировку мусора. В настоящее время этот показатель приближается к 95%.

Министр регионального ЖКХ отметил, что в Ставропольском крае работа, направленная на создание условий для успешной сортировке мусора дала результаты и региону удается сортировать более 95% отходов.

«В настоящее время 95,4% всех собираемых на Ставрополье отходов проходят сортировку. Это уже более чем вдвое превышает целевой показатель регионального проекта <> в рамках нацпроекта „Экология“. Разрабатываем новые меры для повышения эффективности системы обращения с отходами в крае»

– Александр Рябикин

В частности, подытоживая деятельность в уходящем году, он отметил, что в Светлограде заработал про профильное производство, сотрудники которого сортируют порядка 150 т тонн. Всего в регионе работает 11 мусоросортировочных линий.