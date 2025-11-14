Ставрополье может стать ареной нового приключенческого фильма

Вскоре в России стартуют съемки нового полнометражного приключенческого фильма, который снимет совместно с китайскими коллегами ставропольский кинорежиссер и продюсер Сергей Масальский.

Полнометражный приключенческий художественный фильм станет первой совместной работой китайских кинематографистов и ставропольского кинорежиссера и продюсера Сергея Масальского, который может быть снят на Ставрополье, сообщил сам кинорежиссер.

"Подписали соглашение с китайскими партнерами: будем снимать художественный полнометражный фильм, приключенческий, рассчитанный на аудиторию 18−45 лет. Планируем, что съемки пройдут на территории Китая и России. Задействованы будут как российские, так и китайские актеры"

- Сергей Масальский

Окончательно локации для съемок картины пока не определены, однако одной из них может стать Ставрополье, рассказал Масальский, передает портал "Это Кавказ".

Сюжет картины будет строиться на богатом культурном наследии двух стран, а фильм будет интересен зрителям художественными традициями и ценностями России и Китая, отметил кинорежиссер.

Ожидается, что снимать кинокартину будут компании "Масальский продакшн", пекинская Qingchuan Zhiyuan и Culture Media Co и Beijing Galaxy Space Culture Media Co.

В роли сценаристов выступят Сергей Масальский и китайской кинорежиссер Чжан Хуэй (Китай), а ее режиссерами-постановщиками станут Сергей Масальский и китайский мэтр Пан Юлин.

Премьера кинокартины пройдет уже в начале 2026 года.

