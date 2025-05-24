Ставрополье экспортировало в Армению тонны минеральной воды

Ставропольский край вывез в Армению 79 т минералки за первые полгода 2025 года. Это в два раза больше показателей 2024 года.

За первые шесть месяцев 2025 года Ставропольский край вывез в Армению 79 т минеральной воды, что в два раза больше прошлогодних показателей, рассказали в региональном Минэкономразвития.

"За первое полугодие текущего года Ставрополье экспортировало в республику 79 т минеральной воды без добавления сахара на 36 тыс. долларов США"

- министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин

Помимо этого, регион отправляет в Армению другую продукцию, в том числе молоко, сыр, кондитерские изделия и подсолнечное масло. В целом экспортные поставки пищевой продукции из Ставрополья охватывают дестяки стран.

По словам Антона Доронина, регион продолжает увеличивать объемы экспорта в другие страны. Он также наращивает производство и наполняет внутренний рынок социально значимыми продуктами питания.