Производство минералки на заводе "Нарзан" вырастет на 30%

На заводе минеральной воды "Нарзан" запущена новая производственная линия. Выпуск бутилированной воды вырастет на треть.
Новая линия розлива минеральной воды начала действовать на заводе "Нарзан" в Кисловодске. В запуске автоматизированной линии розлива участвовала заместитель главы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
"Если говорить о запуске новой линии, то это стало результатом большой работы всего трудового коллектива. Отрадно, что всего лишь одна линия позволит увеличить на 30% мощности предприятия"
– замминистра
На новой линии будет производиться розлив различной минеральной воды, а также безалкогольных напитков. Производительность завода в год достигнет 60 млн бутылок минеральной воды, в час будет производиться до 12 тыс полуторалитровых бутылок. В целом производство возрастет на 30%, а число рабочих мест увеличится на 15%.