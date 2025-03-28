Вестник Кавказа

Производство минералки на заводе "Нарзан" вырастет на 30%

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
На заводе минеральной воды "Нарзан" запущена новая производственная линия. Выпуск бутилированной воды вырастет на треть.

Новая линия розлива минеральной воды начала действовать на заводе "Нарзан" в Кисловодске. В запуске автоматизированной линии розлива участвовала заместитель главы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

"Если говорить о запуске новой линии, то это стало результатом большой работы всего трудового коллектива. Отрадно, что всего лишь одна линия позволит увеличить на 30% мощности предприятия"

– замминистра

На новой линии будет производиться розлив различной минеральной воды, а также безалкогольных напитков. Производительность завода в год достигнет  60 млн бутылок минеральной воды, в час будет производиться до 12 тыс полуторалитровых бутылок. В целом производство возрастет на 30%, а число рабочих мест увеличится на 15%.

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