Куда ведет Тропа Косыгина в Кисловодске?

Национальный парк «Кисловодский» - самый большой в Европе - стал самым посещаемым российским парком России в прошлом году – больше 5 млн посетителей. Расскажем о забытом в прежние годы пешем маршруте, который в наше время приобрел большую популярность.

Почему стоит ехать в Кисловодск?

Популярность города среди гостей и туристов во многом обусловлена его парком, который, по словам главы города Евгения Моисеева, «полностью создан руками человека — каждое дерево, каждый куст были высажены благодаря труду тысяч людей». Сегодня, как и многие десятилетия прежде, парк Кисловодска укрепляет здоровье десятков тысяч его посетителей.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Основной частью лечения и отдыха в Кисловодске считается лечебная ходьба. В парке проложено 5 терренкуров протяженностью от 1700 до 13200 метров. Через каждые 100 метров на маршрутах находятся станции, помогающие сориентироваться, узнать расстояние от начального пункта, угол подъема, высоту над уровнем моря. Медицинскую консультацию на территории парка можно получить в трех точках — в Нарзанной галерее, «Храме воздуха» и на горе «Красное солнышко». Подробную информацию об основных терренкурах парка «Кисловодский» можно найти на туристических сайтах и памятках для туристов. Мы же расскажем, о тропе Косыгина.

Что такое Тропа Косыгина?

Косыгинская тропа всегда интриговала отдыхающих одним своим названием. Особенности ландшафта и ассоциации с именитым политическим деятелем брежневской эпохи привлекали новых посетителей городской жемчужины Кисловодска. Многочисленные легенды и мифы о таинственной тропе во многом обусловлены сдержанным и немногословным образом председателя правительства СССР. В середине 1970-х годов Алексей Николаевич Косыгин дважды отдыхал в санатории «Красные камни». И в силу своего характера выбирал для прогулок места уединенные. Тенистая, «расшитая» белыми нитками водопадов, манящими гротами и вековыми валунами привлекает отдыхающих.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Чем интересна Косыгинская тропа?

Тем не менее людей на шестикилометровой тропе меньше, чем на официальных терренкурах. Найти ее несложно — по пути на гору Красное солнышко на 52-ой станции от основного маршрута дорожка уходит вправо. Это и есть начало Тропы Косыгина. Это практически кольцевой маршрут горы до долины роз.

На этом относительно небольшом расстоянии между двумя точками можно увидеть множество чудес природы. Поначалу тропа не особо впечатляет — слева скалы, справа панорама нижней части парка. Но потом на пути вас встречают природные гроты, с которых стекает прозрачная вода. По мере продвижения тропа начинает изгибаться. Кое-где из-за глубоких оврагов установлены заграждения для безопасности туристов.

Одна из самых известных точек «Тропы Косыгина» — грот со скульптурой Хозяин гор — высеченное на камне пещеры лицо человека.

Дальше тропа становится малолюдной: начинается царство дикой природы — журчат ручьи, шумят невидимые водопады, много неизвестных растений и обилие редких пернатых создают незабываемую атмосферу.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Впечатления усиливаются, когда вдруг натыкаешься на необычный камень под названием «Голова льва». Ощущение, что это не камень, а работа скульптора.

Венчает туристическую тропу смотровая площадка рядом со скалой, на которой можно увидеть нагромождение камней, напоминающее фигуру человека. Оттуда в хорошую погоду можно увидеть вершину Эльбруса.