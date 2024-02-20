Вестник Кавказа

Стартап из Северной Осетии наращивает производство спаржи

Спаржа и цветная капуста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии на третье выросли показатели производства спаржи. Это стало возможным благодаря сочетанию уникального климата республики и созданных для аграриев условий развития бизнес-проектов.

В 2023 году на территории Северной Осетии было собрано  200 т спаржи, что на треть превышает прошлогодние показатели.

«В 2023 году урожай спаржи в нашей республике вырос на треть и составил 200 тонн. Сегодня компания „Долина спаржи“ поставляет свою продукцию в самые разные регионы России»

– Сергей Меняйло.

По его словам, одним из ключевых факторов успеха стало сочетание уникальных климатических условий в республике и грамотного подхода к организации процесса выращивания спаржи. Речь идет о сочетании теплого климата и возможности обильного полива спаржи.

Региональные аграрии внедряют передовые технологии в процесс выращивания спаржи. Они следят за новейшими методиками почвообработки, удобрения и защиты растений, что позволяет повысить урожайность и качество продукции. Такой подход позволяет сократить ресурсозатраты и максимально эффективно использовать потенциал земли.

Еще одним секретом успешного урожая стала комплексная система ухода за посадками спаржи. Регулярный контроль за состоянием растений, своевременная обрезка и подкормка, а также борьба с вредителями и болезнями – все это требует внимания и усилий, но позволяет добиться высоких результатов, обратил внимание глава региона.

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