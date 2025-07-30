Станция мобильной связи запущена в Архызе на высоте 2840 метров

На курорте Архыз в КЧР установили современную базовую станцию, которая обеспечит стабильной 4G-связью северный и южный склоны, а также туристическую зону "Дукка".

В КЧР на территории комплекса "Архыз" завершили монтаж новой базовой станции сотовой связи на отметке 2840 метров над уровнем моря, проинформировала пресс-служба главы республики.

Это вторая по высоте точка мобильной связи в регионе после станции на горе Мусса-Ачитара в Домбае (3035 м).

Оборудование расположено рядом с канатной дорогой "Аполлон" на северном склоне курорта и поддерживает высокоскоростной 4G-интернет в диапазоне LTE 1800 МГц. Благодаря новой станции улучшится мобильная связь и интернет.

Данными благами смогут воспользоваться не только лыжники и сноубордисты, но и гости туристической зоны "Дукка" в населенном пункте Романтик.

Проект установки станции стал частью соглашения 2023 года между правительством республики и Министерством цифрового развития РФ. Эта инициатива направлена на расширение и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в горных районах республики, что значительно улучшит качество связи для туристов и жителей региона.