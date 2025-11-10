Стала известна причина ДТП в Египте с российскими туристами

В Египте рассказали, что стало причиной автомобильной аварии в Хургаде, в которой сегодня погибла россиянка. Автобус врезался в грузовик.

Причину смертельного ДТП в Египте с участием туристического автобуса раскрыл советник по СМИ в администрации египетской провинции Красное море Мухаммед Махлюф.

"Согласно показаниям очевидцев и первоначальному осмотру, водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком, который был припаркован на обочине дороги"

– Махлюф

Чиновник подчеркнул, что властями были приняты все необходимые правовые меры в связи с ЧП, передает РИА Новости.

В автобусе, следовавшем в Хургаду, находились иностранные туристы, в основном россияне. Одна российская туристка погибла. Пострадали 27 граждан РФ, в том числе трое детей, в тяжелом состоянии госпитализированы четверо, более 10 человек получили медицинскую помощь и были выписаны, их доставили в отель.