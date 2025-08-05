Вестник Кавказа

США ввели пошлины против Индии за российскую нефть

США ввели пошлины против Индии за российскую нефть
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Белый дом сегодня сообщил о введении 25-процентных пошлин на импорт индийских товаров – причина такого решения заключается в покупке Индией нефти из России.

Товары из Индии будут облагаться дополнительной пошлиной в размере 25%, которая была введена из-за того, что страна приобретает нефть у России, соответствующий указ издал президент США Дональд Трамп.

Согласно документу, размещенному на сайте Белого дома, такой шаг "нужен и целесообразен", так как Индия ведет прямой или косвенный импорт российской нефти.

Размер дополнительной адвалорной пошлины составит 25%. Она начнет применяться к товарам, которые окажутся на таможенной территории США через три недели.

Кроме того, аналогичная пошлина может быть введена и в отношении других стран, приобретающих российскую нефть.

"Непрямой", или косвенный, импорт подразумевает приобретение российской нефти при участии посредников или каких-то третьих стран, при этом ее происхождение можно с уверенностью отследить до России.

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