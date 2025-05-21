В Индии требуют жесткого ответа Трампу за нападки из-за российской нефти

Нью-Дели должен твердо отреагировать на заявления Дональда Трампа, обвинившего Индию в закупке и перепродаже российской нефти, считает депутат Маниш Тевари.

Власти Индии не должны оставлять без ответа критику президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью индийским СМИ заявил политик Маниш Тевари, представляющий оппозиционную партию "Индийский национальный конгресс".

По его словам, высказывания Трампа о поставках российской нефти уничижительны и задевают достоинство всей нации.

"Я надеюсь, что правительство нашей страны проявит решимость и мужество и даст отпор этому джентльмену"

– Тевари

Ранее президент США пообещал резко увеличить пошлины на индийские товары в связи с продолжающимися закупками нефти из РФ, которые, по его мнению, подрывают санкционную политику США.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал подобные нападки необоснованными и подчеркнул, что Нью-Дели продолжит действовать, исходя из собственных интересов в сфере энергетической безопасности.

РФ остается ключевым поставщиком нефти в Индию, занимая более 40% рынка. Переориентировать нефтяной импорт в краткосрочной перспективе практически невозможно без серьезного ущерба для экономики.