США введут санкции против покупателей российской нефти

Вашингтон намерен ввести санкции против стран, которые продолжают закупать российскую нефть, для ускорения урегулирования по Украине.

Америка планирует ввести санкции в отношении государств-покупателей нефти из России, такое заявление сделал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, введением вторичных санкций и пошлин против Китая, Индии и Бразилии Вашингтон попробует ускорить урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, что 4 августа президент США Дональд Трамп анонсировал значительное повышение тарифов с Индией за то, что эта страна покупает нефть из России. Позже в Белом доме уточнили, что новая пошлина составит 25%.

В Нью-Дели не готовы отказаться от российской нефти, так как поставщики, ранее снабжавшие Индию "черным золотом", теперь поставляют его в Европу.

Стоит отметить, что Трамп также сократил срок ультиматума России для урегулирования конфликта на Украине. Теперь он составляет 10 дней и истекает 8 августа. Если прогресс не будет достигнут, то вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, могут достигнуть 100%, по словам главы американского государства.