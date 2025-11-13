США сделали исключение из антироссийских санкций для месторождения Карачаганак

Разработка месторождения Карачаганак, расположенного в Казахстане, может вестись и при участии "ЛУКОЙЛа" и Роснефти, которые в данный момент находятся под санкциями США, сообщили в Вашингтоне.

Работы на нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак в Казахстане могут вестись и при участии российских компаний "ЛУКОЙЛ" и Роснефть, несмотря на санкции США, введенные ранее в отношении них.

Исключение проекта из антироссийских рестрикций нашло отражение в лицензии Минфина США, пишет РИА Новости.

"Все сделки, запрещенные указом президента 14024, с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, которые связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгизшевройл или Карачаганак, разрешены: нефтяная компания "Роснефть"; ПАО "Лукойл"; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более акций"

Напомним, что ранее Вашингтон сделал исключение из санкций против "ЛУКОЙЛа" и Роснефти для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и "Тенгизшевройла".

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились на встрече в столице США о том, что Венгрия сможет продолжать покупать российские нефть и газ. Аналогичное исключение относительно нефти было сделано и НПЗ Slovnaft в Братиславе.