США приостанавливают расследование против Китая в судостроительном секторе

Администрация президента Трампа прекратила все действия в рамках логистического расследования против Китая сроком на один год. Полночь 10 ноября знаменуется отменой карательных мер, касающихся судоходства.

Управление торгового представителя США в воскресенье заявило о приостановке разбирательств в отношении морского, логистического и судостроительного секторов взаимоотношений с КНР.

Начиная с 10 ноября, на год прекращаются любые действия расследования против Китая в морском, судостроительном и логистических секторах. В их перечень входят портовые сборы на китайские суда, которые были введены США ранее в этом году.

Дополнительные сборы и само расследование было инициировано Вашингтоном с целью предотвращения "недобросовестных практик" китайской торговой политики, а также для ослабления "доминирующего" влияния Китая на судоходную отрасль и стимуляции собственного судостроительного сектора Штатов. Реакцией Пекина стало введение контрмер – ответных дополнительных сборов с судов, имеющих связь с США.

Приостановка расследования и ответных сборов последовала за достигнутым во время торговых переговоров в Республике Корее и соглашением между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.