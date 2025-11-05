Иран обсуждает с Китаем покупку истребителей

В Иране продолжают работу по усилению своей воздушной обороны. Для этого, в частности, власти страны ведут переговоры с КНР о покупке истребителей Chengdu J-10C.

Иран заинтересован в приобретении у Китая многоцелевых истребителей Chengdu J-10C. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По их данным, стороны уже ведут соответствующие переговоры.

Цель сделки – усиление воздушной обороны Исламской Республики и сокращение технологического разрыва с Израилем и Соединенными Штатами.

Как отмечается, истребители Chengdu J-10C способны применять дальнобойные ракеты PL-15.