США предупредили Иран за два часа до ударов по Фордо – Макгрегор

США заранее предупредили Иран о планах ударить по ядерным объектам, сообщил бывший советник главы Пентагона Макгрегор. Ранее в Вашингтоне заявили, что Иран не мог успеть вывезти уран с Фордо перед атакой.

Экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Иран был предупрежден американской стороной о бомбардировке ядерных объектов.

"Хотелось бы внести ясность. США предупредили Иран за два часа до ударов по их ядерным объектам о том, что состоится атака"

– Дуглас Макгрегор

Президент США Дональд Трамп высоко оценил эффективность ударов по Фордо, Исфахану и Натанзу, по его словам объекты уничтожены. При этом по некоторым данным Иран вывез с ядерных объектов обогащенный уран и сейчас он находится в безопасном месте. В СМИ выражают сомнения по поводу ущерба, нанесенного Штатами ударами по иранским объектам.