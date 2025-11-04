США предложили вернуть России активы на Западе – СМИ

Тема использования российских активов на Западе для финансирования военной помощи Украине может быть полностью закрыта – в случае заключения мирного соглашения на этом настаивает вашингтонская администрация.

Россия может получить обратно свои замороженные на Западе активы по достижении договоренности о завершении украинского конфликта, на этом настаивает нынешняя американская администрация, пишет европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Это выяснилось еще летом в ходе поездки специального посланника Евросоюза по санкциям Дэвида О’Салливана в Вашингтон, где представители администрации США "недвусмысленно заявили ему, что их идея заключается в возвращении активов России после подписания любого мирного плана".

Напомним, что один из пунктов первоначальной версии нового плана США по урегулированию украинского конфликта четко оговаривает, что $100 млрд из замороженных активов РФ пойдут на восстановление Украины под руководством Вашингтона, а остальные средства будут израсходованы на реализацию двустороннего "механизма Россия - США".

Сейчас страны ЕС не видят другого варианта дальнейшего финансирования Украины, кроме как использование для этой цели замороженных на Западе российских активов, большей частью хранящейся в Бельгии, однако страна на саммите ЕС 23 октября заблокировала план ЕК по их экспроприации под видом так называемого "репарационного кредита", резонно опасаясь ответных мер Москвы. Руководство Бельгии потребовало от союзников юридических гарантий того, что ответственность за такие действия будет распределена по всем странам блока, после чего окончательное решение было отложено до саммита ЕС в декабре.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евросоюз активизирует работу над созданием механизма для конфискации замороженных на данный момент активов РФ. В частности, Еврокомиссия (ЕК) более активно работает над соответствующими предложениями и готовит юридическое обоснование для конфискации, которое планирует опубликовать в ближайшие дни.

Страны ЕС стремятся побыстрее завершить создание этого документа в связи с тем, что аналогичное предложение по использованию активов РФ вошло в мирный план США по Украине, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что действительно готова представить итоговый документ.