США пошли на временную отмену части антироссийских санкций

Министерство финансов США приняло решение временно, на период проведения встречи президентов России и США на Аляске, отменить ряд санкций в отношении РФ, чтобы дать стране возможность поддержать саммит.

Россия все же дождалась послаблений санкционной политики США – они временные и очень узкие, а связаны они с предстоящей встречей президентов двух стран, которая уже завтра пройдет в столице Аляски Анкоридже, сообщили в Минфине США, передает NBC News.

Как сообщили в американском финансовом ведомстве, мера эта – временная, она продлится до 20 августа и не позволит провести продажу какой-либо собственности, заблокированной в результате санкций, или любые другие операции, кроме тех, которые необходимы для содействия или поддержки саммита.

Напомним, ранее мы писали о том, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет в эту пятницу, 15 августа, на объединенной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Из-за пика туристического сезона на Аляске более подходящих для встречи лидеров США и РФ локаций найти не удалось.