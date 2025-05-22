США помогут Армении внедрить медицинский туризм

Компания из США намерена внедрить в Армении программное обеспечение в сфере медицинского туризма, что позволит стране выйти на принципиально новый уровень в этой сфере, заявил ее министр экономики Геворг Папоян.

В скором времени Армения может стать крупным центром медицинского туризма, в этом ей поможет компания из США, которая внедрит в стране соответствующее программное обеспечение, заявил сегодня на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения годового отчета "Об исполнении Государственного бюджета Армении в 2024 году" министр экономики республики Геворг Папоян.

Министерство экономики и министерство здравоохранения страны уже подписали с ней соответствующий меморандум, объявил министр, передает NEWS.am.

"Уже ведется совместная работа. От парламента же в ближайшее время мы попросим определенные законодательные изменения. Благодаря ним идентификация данных, насколько это конечно допустимо, станет возможным"

- Геворг Папоян

В процессе метаморфозы туризма в стране активное участие примет и частный сектор, добавил министр.