США обеспокоены атаками Израиля на Сирию

Госсекретарь США обеспокоен обострением ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что американцы контактируют со всеми вовлеченными в конфликт сторонами.

Соединенные Штаты озабочены ударами, которые армия Израиля наносит по Сирии. Такое заявление сделал 16 июля американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы занимаемся этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами, которые серьёзно обеспокоены происходящим... мы очень озабочены"

– Марко Рубио

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон хочет прекращения боевых действий.

Он также поведал, что в настоящее время они ведут переговоры со всеми вовлеченными в конфликт сторонами.

"Надеемся, что удастся прийти к какому-то решению"

– американский госсекретарь

Напомним, ситуация в Сирии обострилась в конце прошлой неделе, когда в южной части страны произошли столкновения между друзами и правительственными силами. Израиль поддержал друзов и атаковал армейские части Дамаска.

Ранее сегодня стало известно, что глава Израиль выдвинул ультиматум армии Сирии с требованием уйти из провинции Эс-Сувейда в южной части страны, где проживают друзы. Если этого не произойдет, удары по вооруженным силам Сирии будут усилены.