Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии

США продолжат снимать санкции с Сирии, чтобы реализовать возможности страны и региона.

Кандидат на должность постпреда США при ООН Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон продолжит ослабление санкционного режима против Дамаска.

"Есть ряд санкций, которые нужно снять, чтобы реализовать возможности, ожидаемые в регионе"

– Майк Уолтц

По словам Уолца, работа по отмене санкций будет проводиться в сотрудничестве с союзниками США. По словам Уолца, санкции были направлены против влияния Ирана и правительства экс-президента Башара Асада.

Напомним, что снимать санкции с Сирии США и ЕС начали после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. Так, госсекретарь Марко Рубио подписал документы об отмене на 180 дней санкционного пакета, введенного еще в 2019 году.