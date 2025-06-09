Вестник Кавказа

Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии

Вашингтон продолжит снимать санкции с Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США продолжат снимать санкции с Сирии, чтобы реализовать возможности страны и региона.

Кандидат на должность постпреда США при ООН Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон продолжит ослабление санкционного режима против Дамаска

"Есть ряд санкций, которые нужно снять, чтобы реализовать возможности, ожидаемые в регионе"

– Майк Уолтц

По словам Уолца, работа по отмене санкций будет проводиться в сотрудничестве с союзниками США. По словам Уолца, санкции были направлены против влияния Ирана и правительства экс-президента Башара Асада. 

Напомним, что снимать санкции с Сирии США и ЕС начали после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года. Так, госсекретарь Марко Рубио подписал документы об отмене на 180 дней санкционного пакета, введенного еще в 2019 году.

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