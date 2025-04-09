США объявили о новых антииранских сануциях

Несмотря на успешные переговоры по иранской ядерной сделке, прошедшие в воскресенье в оманском Маскате, США расширили санкции против Ирана.

Власти США минувшей ночью расширили санкции против Ирана, сообщил Госдепартамент страны.

"Государственный департамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND - организацией, которая является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад"

- Госдеп США

Напомним, в минувшее воскресенье в оманском городе Маскат прошел очередной, уже четвертый по счету раунд переговоров по иранской ядерной сделке между представителями Ирана и США. В прошлом месяце представители Ирана и США провели три раунда непрямых переговоров. Первый и третий раунды были организованы на территории Омана. Они прошли 12 апреля и 26 апреля. Второй раунд прошел в Италии 19 апреля.

Ранее в Иране сообщили, что переговоры на высоком уровне будут проходить параллельно с техническими консультациями. В ходе них будут обсуждаться детали потенциального соглашения.