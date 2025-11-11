США не планируют строить военную базу в районе Газы

В Белом доме не подтвердили информацию СМИ о планах построить военную базу возле Газы, однако подобная идея может возникнуть в будущем.

Вашингтон не заинтересован в создании военной базы в районе сектора Газа. Власти страны не занимаются этим проектом, сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Соединенные Штаты в этом не заинтересованы, не занимаются этим. Мы в это в настоящее время не вовлечены, мы это не будем финансировать"

– Кэролайн Ливитт

Таким образом, в Белом доме опровергли недавнюю публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о планах США построить военную базу в районе сектора Газа. Несмотря на опровержение, Ливитт отметила, что идея создания военной базы может прорабатываться в военном ведомстве, однако к администрации президента США это не относится.

"Эта статья опиралась на единственную бумагу - запрос, подготовленный кем-то в Министерстве ВМС США по поводу идеи, которая может возникнуть в будущем"

– Кэролайн Ливитт

Ранее в Bloomberg появилась информация о планах Пентагона построить в районе сектора Газа военную базу для международной коалиции стабилизационных сил.