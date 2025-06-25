США могут предоставить Ирану $30 млрд на мирную ядерную программу

Власти США рассматривают возможность передачи Ирану $30 мдрд на развитие ядерной программы, но без возможности обогащать уран, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Речь может идти об инвестициях для создания гражданской ядерной программы, об ослаблении ограничений и высвобождении из заблокированных иранских фондов миллиардов долларов.
Телеканал заявил, что инвестиции вопрос об инвестициях в иранские ядерные объекты поднимался во время предыдущих раундов американо-иранских переговоров.
Там же указали, что средства могут поступить не напрямую от Вашингтона, а через партнеров из числа арабских государств.
Помимо этого, источники передают, что сейчас рассматривается предложение об оплате союзниками США в Персидском заливе создания инфраструктуры на замену ядерного объекта в Фордо, но тоже без возможности обогащать уран.