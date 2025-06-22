Переговоры США и Ирана: в Тегеране еще не приняли решение о продолжении

Аракчи заявил, что в Тегеране не решили, продолжать ли переговоры с США по ядреной программе. 22 июня США провели бомбардировку крупных ядерных объектов Ирана.

Решение о продолжении переговоров с США не принято, рассказал министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Мы пока не решили, будем ли мы участвовать в новых переговорах с США или нет, этот вопрос пока рассматривается… Пока никакого плана для начала переговорного процесса не составлено"

– министр

Он отметил, что между сторонами на данный момент нет никаких договоренностей о продолжении диалога, потому заявления президента США Дональда Трампа не стоит принимать всерьез.

Аракчи еще раз напомнил, что Иран может пойти на сделку, только если США снимут санкции и не будут настаивать на отказе ИРИ от обогащения урана: Иран намерен продолжать обогащать уран в мирных целях. Тегеран готов предоставить гарантии, что не будет создавать ядерное оружие.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что удары США по ядерным объектам осложнили ситуацию, и если "раньше иранская ядерная проблема находилась на пути к мирному урегулированию", то теперь ситуация изменилась и осложнилась.