США сообщили о возвращении на переговорный путь с Ираном

США рассчитывают на то, что на Ближнем Востоке установится прочный мир, рассказали в Белом доме. Там отметили, что ради этой цели избрали в отношениях с Ираном путь переговоров.

Соединенные Штаты в настоящее время находятся на дипломатическим пути переговоров с Ираном. Об этом 26 июня сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Каролин Левитт добавила, что США избрали дипломатический путь для того, чтобы достичь устойчивого мира на Ближнем Востоке.

"Прямо сейчас мы находимся на дипломатическом пути с Ираном. Президент и его команда, конкретно спецпосланник Уиткофф продолжают оставаться на связи с иранцами… мы надеемся на длительный и прочный мир в регионе"

– Каролин Левитт

Напомним, в прошлый уикенд США атаковали несколько ядерных объектов в Иране. После этого в Вашингтоне объявили об уничтожении ядерной программы Исламской Республики.

Последний на данный момент раунд переговоров Ирана и США состоялся в двадцатых числах мая. Следующий раунд должен был пройти в середине этого месяца, однако из-за обострения конфликта Израиля и Ирана он был отменен.