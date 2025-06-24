Переговоры США и Ирана могут пройти на следующей неделе

Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают провести переговоры с Ираном на следующей неделе. Он отметил, что Вашингтон будет просить о том же, о чем просил ранее.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассчитывает провести переговоры с Тегераном по иранской ядерной программе на следующей неделе.

Руководитель государства выразил надежду на достижение договоренности. При этом лидер страны заявил, что его не волнует наличие у иранской стороны соглашения.

Говоря о возможных переговорах, президент США подчеркнул, что Вашингтон будет просить о том же, о чем просили ранее – об отказе Тегерана от своей ядерной программы.

В заключение Трамп сказал, что получение документа по итогам американо-иранских переговоров было бы неплохим результатом.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что США хотели бы иметь мирные соглашения с любой страной. Он добавил, что это будет зависеть от готовности Ирана разговаривать напрямую.