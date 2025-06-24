Вестник Кавказа

Трамп допустил скорое возобновление конфликта Ирана и Израиля

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп допустил, что Иран и Израиль скоро вернутся к военным действиям. Он добавил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана.

Американский лидер Дональд Трамп допустил возобновление израильско-иранского конфликта. По словам президента США, новые военные действия между странами могут произойти скоро.

Глава государства выразил надежду на возвращение уставших от противостояния Тегерана и Тель-Авива "к своим делам". Трамп также рассказал о преимуществе Ирана в виде запасов нефти.

Президент считает, что Тегеран не вернется к обогащению урана. Трамп уточнил, что американские удары отбросили возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие на многие годы.

При этом Трамп заявил, что США могут повторить атаку на ядерные объекты. Он подчеркнул, что это может произойти в случае отказа предоставить доступ к ядерным материалам.

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