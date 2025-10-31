США и Китай договорились о контактах в сфере обороны

Главы оборонных ведомств США и Китая провели переговоры. Стороны договорились поддерживать контакты для нейтрализации конфликтных ситуаций.

Вашингтон и Пекин договорились координировать действия в сфере обороны для предотвращения возможных военных столкновений, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет, который провел консультации с китайским коллегой Донг Цзюнем.

"Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем"

– Пит Хегсет

По словам главы оборонного ведомства США, стороны единогласно заключили, что необходимо прикладывать совместные усилия для поддержания мира и стабильности. Хегсет отметил, что Пекин и Вашингтон в дальнейшем согласуют детали сотрудничества.

В Минобороны Китая также заявили о важности диалога двух стран, отметив необходимость действий для построения отношений, в основе которых будет мирное сосуществование.