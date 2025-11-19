Вестник Кавказа

Спустя 13 лет Анкара назначила посла в Дамаск

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции подписал указ о назначении Нуха Йылмаза на должность посла в Сирии.

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз получил назначение на должность чрезвычайного и полномочного посла в Дамаске. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

Турция назначила посла впервые за 13 лет. Посольство, закрытое в марте 2012 года, возобновило работу лишь в декабре 2024 года. С того момента интересы Турции представлял временный поверенный Бурхан Кероглу.

До прихода в МИД Йылмаз на протяжении десяти лет (2013-2023) работал в Национальной разведывательной организации Турции под руководством нынешнего министра иностранных дел Хакана Фидана.

"Я лично видел, какую поддержку Турция оказывала сирийскому народу в самые тяжелые времена. Мы, как турецкое государство, и впредь будем совместно трудиться вместе с нашими сирийскими братьями ради благополучия и процветания наших народов и создания нашего общего будущего" 

– Нух Йылмаз

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
640 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.