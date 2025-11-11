Главы МИД Армении и Сирии провели телефонный разговор

Мирзоян и аш-Шибани обсудили продвижение нормализации между Ереваном и Баку, а также затронули отношения между Арменией и Сирией.

Главы дипведомств Армении и Сирии Арарат Мирзоян и Асаад аш-Шибани провели телефонный разговор, информирует пресс-служба МИД Армении.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, в ходе разговора стороны затронули региональные вопросы. Аш-Шибани высоко оценил прогресс в деле нормализации между Баку и Ереваном, поздравив армянского коллегу с парафированием мирного соглашения по итогам саммита 8 августа в США.

Стороны также обсудили шаги для дальнейшей нормализации. Ереван и Дамаск договорились углублять сотрудничество для дальнейшего развития отношения.

Отметим, что в начале ноября авиакомпания Fly Cham восстановила прямые рейсы между Ереваном и Алеппо.