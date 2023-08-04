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Спрос на отдых в Абхазию вернулся в норму после наводнений в Гагре

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Негативное влияние, оказанное июльским наводнением на бронирования в Абхазии, сошло на нет. По данным АТОР, россияне снова активно покупают туры на этом направлении.

Продажи туров в Абхазию возвращаются к обычному сезонному уровню после падения спроса из-за наводнения в июле, выяснила Ассоциация туроператоров России.

По данным туристических агентств, несмотря на тревожные новости с курортов Абхазии, большая часть туристов решила не отказываться от отпуска на море: туры аннулировали лишь 5%.

В АТОР подчеркнули, что Абхазия не выходит из топ-3 любимых россиянами мест для отдыха. Более того, бронирования распространяются и на период после бархатного сезона – октябрь и даже ноябрь.

"Абхазия – второй год подряд по количеству проданных туров занимает третье место после Сочи и Анапы, это примерно 19% всех пляжных бронирований этим летом. Прирост к прошлому году составляет около 20%"

– АЛЕАН

Специалисты предполагают, что в случае хорошей погоды во время бархатного сезона туристы забронируют практически 100% мест в гостиницах республики.

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