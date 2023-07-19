Наводнение в Гагре 2023: курорт полностью восстановился

Опубликовано: 18:24, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гагра полностью оправилась от мощного наводнения, вызванного ливнями. Все туристические объекты снова готовы принимать гостей. Об обстановке в Гагре на сегодня рассказали власти.

Самый известный курорт Абхазии - Гагра - восстановилась после ливней и потопа. О том, что происходит в Гагре, рассказал руководитель районного отдела туризма Ахра Бганба.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все туристические объекты функционируют штатно.

Чиновник добавил, что разгул стихии по большей части нанес ущерб частным и гостевым домам.

Что касается туристов, которые оказались на курорте в момент ЧП, то они, спустя несколько дней, спокойно продолжили отдыхать. Впрочем, уточнил представитель власти, многие не сидели сложа руки и помогали устранять последствия ливней, передает радио Sputnik.

"Любой, кто приедет в город, увидит, насколько все комфортно. Город вернулся к прежней жизни"

– Ахра Бганба