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Наводнение в Гагре 2023: курорт полностью восстановился

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гагра полностью оправилась от мощного наводнения, вызванного ливнями. Все туристические объекты снова готовы принимать гостей. Об обстановке в Гагре на сегодня рассказали власти.

Самый известный курорт Абхазии - Гагра - восстановилась после ливней и потопа. О том, что происходит в Гагре, рассказал руководитель районного отдела туризма Ахра Бганба.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все туристические объекты функционируют штатно.

Чиновник добавил, что разгул стихии по большей части нанес ущерб частным и гостевым домам.

Что касается туристов, которые оказались на курорте в момент ЧП, то они, спустя несколько дней, спокойно продолжили отдыхать. Впрочем, уточнил представитель власти, многие не сидели сложа руки и помогали устранять последствия ливней, передает радио Sputnik.

"Любой, кто приедет в город, увидит, насколько все комфортно. Город вернулся к прежней жизни"

– Ахра Бганба

Гагра приходит в себя после шквального наводнения

Гагра приходит в себя после шквального наводнения

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