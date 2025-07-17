Спрос на квартиры в Батуми продолжает расти

Жилая недвижимость в курортном Батуми летом 2025 года пользуется большим спросом. Продажи новых квартир выросли более чем на 38%.

В Грузии отмечается растущий спрос на квартиры в городе Батуми, согласно данным Colliers Georgia, в июле 2025 года продажи оказались на 35,6% выше, чем год назад.

В июле этого года в Батуми было продано 1664 квартиры. Продажи на вторичном рынке выросли на 4,9%, тогда как квартиры в новостройках стали популярнее на 38,4%.

По сравнению с июлем 2024 года средневзвешенная цена квартир на вторичном рынке недвижимости возросла на 8,4%, до $1 247 за "квадрат". Новостройки подорожали сильнее – на 28,9%, до $1 369 за кв м.