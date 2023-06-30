Списать кредит, взятый мошенником - Астана думает над законом

Опубликовано: 16:12, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане могут разрешить списывать кредиты, которые на граждан без их ведома оформили мошенники. Соответствующий законопроект обсудят до конца года.

Списывать кредиты, взятые злоумышленниками на граждан, могут начать в Казахстане. Возмещение ущерба ляжет на банки, если преступление произошло по вине банковской службы информационной безопасности,

За 2022 год в Казахстане около 5 тыс кредитов было оформлено мошенниками онлайн на неповинных граждан. Также производятся незаконные списания средств со счетов населения.

Законопроект предлагает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, он может быть уже в 2023 году внесен в парламент республики.

Списать долги, созданные мошенниками, можно будет через суд, но прежде придется доказать, что деньги получил не ты, а преступник, передает 24.kz.