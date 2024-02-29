Вестник Кавказа

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной

Северный Кавказ отметился высокой кредитной дисциплиной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Северокавказских республик и Крыма редко берут кредиты, в то время как в Калмыкии и Туве больше всего кредитополучателей.

Меньше всего кредиты берут жителей северокавказских республик, а также Крыма, наибольшее число обладателей кредитов проживает в Калмыкии и Туве.

«В последние годы наблюдается значительный рост задолженности по кредитам населения в России. По данным на 1 февраля 2024 года, общий объем задолженности достиг 33 трлн рублей, что на 23,5% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, когда он увеличился на 6,4 трлн рублей»

– аналитика РИА Новости

Отмечается, что к основным причинам обращения к кредитам для граждан является комплекс экономических явлений, таких как рост цен и, как следствие, падение  покупательной способности. Кроме того, к закредитованности приводит финансовая неграмотность.

«В целом за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились… суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тысячи, до 439 тысяч рублей»

– аналитика РИА Новости

Отмечается, что данная тенденция достаточно тревожна и требует комплексного подхода со стороны государства, банков и самих жителей страны.

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