АБР поможет Грузии справиться с раком и диабетом

Азиатский банк развития даст Грузии кредит на $50 млн на оптимизацию системы здравоохранения, чтобы грузинские медики улучшили качество помощи пациентам с заболеваниями сердца, гипертонией, раком и диабетом.

Грузия получит бюджетный кредит Азиатского банка развития (АБР) в 46,3 млн евро ($50 млн), который будет использован для улучшения доступа к качественным медицинским услугам в стране, говорится в сообщении банка.

"Программа представляет собой комплексный и интегрированный пакет АБР, целью которого является укрепление здравоохранения в Грузии. Программа будет способствовать улучшению всеобщего здравоохранения и особенно поможет женщинам, социально незащищенным и уязвимым группам"

- гендиректор департамента Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков

В Грузии высок уровень незаразных заболеваний – это болезни сердца, гипертонию, рак и диабет, которые сокращают продолжительность жизни и возможность здорового старения, передает Sputnik Грузия.

Укрепление первичной медпомощи и амбулаторных услуг, финансируемых государственной программой, улучшит лечение этих заболеваний, большинство из которых - обратимые.